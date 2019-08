Mort de Nora Quoirin : la piste criminelle écartée par les autorités malaisiennes

Nora Quoirin n'a pas succombé à des actes de violence. Elle n'a pas été violée. Son corps ne portait aucune trace de coups. Ce sont les premières conclusions de son autopsie réalisée mercredi 14 août, dans un hôpital de Seremban (Malaisie) par des légistes du pays et en présence d'un enquêteur français.

Décédée depuis quatre jours au plus

"La cause principale de sa mort est une perforation intestinale qui pourrait être due à un jeûne prolongé ou à une période de stress intense", a affirmé Mohamad Mat Yusop, le chef de la police de Seremban. Autre conclusion, elle serait morte il y a quatre jours au plus. Alors que s'est-il passé entre sa disparition dans un hôtel et la découverte de son corps en forêt ? "Ils semblent dire que la mort est de 4-5 jours, cela veut dire que pendant 5 jours, ils ont cherché alors qu'elle était en forêt. Ils ne l'ont pas trouvée. Alors que là où ils l'ont trouvée, ils sont passés plusieurs fois. C'est incohérent. On n'a pas à affaiblir la piste criminelle par ces arguments-là", s'est insurgé le grand-père de Nora, Sylvain Quoirin.

