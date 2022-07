DIRECT. Sri Lanka : des manifestants pénètrent dans les bureaux du Premier ministre, tout juste nommé président par intérim

Ce qu'il faut savoir

Nouvelle montée de tension au Sri-Lanka. Des milliers de manifestants ont pris d'assaut mercredi 13 juillet les bureaux du Premier ministre sri-lankais Ranil Wickremesinghe, quelques heures après que celui-ci a été désigné président par intérim. La foule a débordé les forces de l'ordre et est entrée dans le bâtiment, brandissant des drapeaux du pays, alors que la police et l'armée avaient tenté de les repousser avec des gaz lacrymogènes et des canons à eau. Suivez la situation en direct.

La télévision publique perturbée. Les manifestants qui s'opposent au gouvernement du Sri Lanka ont fait irruption dans les locaux de la principale chaîne de télévision publique, dont ils ont perturbé les programmes. La transmission a été coupée et remplacée par un programme enregistré.

L'ancien président a fui le pays. Le président Rajapaksa, qui avait promis de démissionner mercredi, est arrivé aux Maldives après avoir fui le pays, mais n'a pas encore officialisé son retrait. La constitution prévoit, en cas de démission du président, que le Premier ministre assure l'intérim jusqu'à l'élection par le Parlement d'un député qui exercera le pouvoir jusqu'à la fin du mandat en cours, c'est-à-dire novembre 2024.

L'état d'urgence décrété. "Le président ayant quitté le pays, l'urgence a été déclarée pour faire face à la situation dans le pays", a déclaré le porte-parole du Premier ministre. De son côté, la police a précisé qu'un couvre-feu avait été mis en place dans la province de Colombo pour mettre fin aux manifestations.