DIRECT. Birmanie : arrêtée par l'armée, Aung San Suu Kyi appelle la population à "ne pas accepter le coup d'Etat"

: La dirigeante birmane Aung San Suu Kyi, arrêtée lors d'un coup d'Etat, a exhorté la population à "ne pas accepter" ce putsh militaire, d'après une lettre diffusée sur les réseaux sociaux par son parti.

: Les États-Unis et l'Australie ont rapidement réagi, appelant à la libération immédiate des dirigeants du parti et au rétablissement de la démocratie. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a lui aussi condamné "fermement" l'arrestation de Aung San Suu Kyi, tandis que le Conseil de sécurité devrait se réunir dans les prochains jours.

: La puissante armée birmane a organisé un coup d'État cette nuit, arrêtant la cheffe du gouvernement civil Aung San Suu Kyi, désignant un général comme président de la république par intérim et proclamant l'état d'urgence pour un an. Ils accusent la commission électorale de ne pas avoir remédié aux "énormes irrégularités" qui ont eu lieu, selon eux, lors des élections législatives de novembre, remportées massivement par le parti d'Aung San Suu Kyi.







: On démarre avec un point sur l'actualité :



La France a enregistré près de 20 000 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures, tandis que le nombre des hospitalisations et des réanimations est en hausse, selon les chiffres officiels diffusés hier.



25 départements sont placés en vigilance orange ce matin. Il s'agit d'une alerte pour pluie-inondations dans 4 départements (Aveyron, Cantal, Corrèze et Puy-de-Dôme). La vigilance orange pour crues concerne 22 départements sur le nord et le sud-ouest.





En Birmanie, l'armée a pris le pouvoir cette nuit et annoncé l'instauration de l'état d'urgence pour un an. La dirigeante birmane Aung San Suu Kyi et des membres de son parti, la Ligue nationale pour la démocratie (NLD), ont été arrêtés à l'aube.





Le texte veut être un "marqueur" du quinquennat Macron. L'Assemblée nationale entame aujourd'hui en séance plénière l'examen du projet de loi sur le renforcement de l'arsenal contre l'islamisme radical.