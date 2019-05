"Je suis très heureux d’être si près de la cérémonie" : les Thaïlandais se préparent au couronnement de leur nouveau roi

Derniers préparatifs aux abords du palais royal à Bangkok, avant le début des cérémonies samedi.

Couronner un roi, cela n'était pas arrivé en Thaïlande depuis 69 ans. Trois jours de cérémonies sont prévus à partir du samedi 4 mai, trois jours de faste pour célébrer le couronnement de Maha Vajiralongkorn sous le nom de Rama X. Dans les faits, il règne déjà depuis la mort de son père Bhumibol Adulyadej, en novembre 2016. Si ce dernier était très apprécié et respecté des Thaïlandais, ce n’est pas encore le cas pour son fils, âgé de 66 ans, souverain aussi fantasque qu'imprévisible.

Aux abords du palais à Bangkok, à la veille du début des cérémonies, tout doit être parfait. Un homme s’assure que rien ne dépasse d’une pelouse synthétique, déroulée pour l’occasion. D’autres arrosent des fleurs. Des bénévoles équipées de balais nettoient les caniveaux. Toutes portent le même polo jaune. Bye en vend dans sa boutique, les siens sont floqués d’un très gros "King Rama 10". "Nous avons spécialement fait ces t-shirts, en jaune, car c'est la couleur du roi. Je suis très heureux, car nous allons célébrer un nouveau roi ! Je suis très heureux d’être si près de la cérémonie."

Aux abords du palais royal, une boutique offre aux visiteurs des souvenirs à l’effigie ou au nom de Rama X, roi de Thaïlande depuis fin 2016 et dont le couronnement a lieu le week-end du 4 mai. (THIBAUT CAVAILLÈS / ESP)



Le roi vit en effet de l'autre côté de la rue, derrière un immense mur blanc qui cache des temples et de belles demeures aux façades ciselées. En réalité, il est souvent absent. Rama X préfère la Bavière, où il se promène en débardeur dévoilant un dos rempli de tatouages.

Hello people from #Thailand, this is how your king #Rama X dresses in Germanyhttps://t.co/K1IMxM14xR — six degrees of tvvitteration (@CarreidasJet) 29 avril 2017

Lui qui a élévé son caniche au rang de maréchal de l’armée de l’air a multiplié les mariages et les répudiations. Surprise, mercredi : il a annoncé avoir convolé en catimini avec celle qui partageait depuis quelque temps sa vie. Mais toutes ces frasques ne dérangent pas pour autant Kitissa, taxi à deux roues. "Moi, je ne me soucie pas de ce que disent les étrangers. La monarchie est une structure stable en Thaïlande, c’est l’une des plus vieilles qui soit. Et nous voulons la garder pour toujours ! Là, c’est le couronnement, nous verrons ensuite !"

En plein soleil, à midi, par 38 degrés, des femmes équipées de balais sommaires nettoient les abords du palais royal. (THIBAUT CAVAILLÈS / ESP)

Juger les actes seulement, pas la vie privée. Les rois, en Thaïlande, sont considérés comme des demi-dieux. La critique est impossible. Un crime de lèse-majesté est puni de trois à quinze ans de prison.