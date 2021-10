DIRECT. Crise des sous-marins : suivez l'interview du secrétaire d'Etat américain Antony Blinken au 20 heures de France 2

Faisons un point sur l'actualité :

• #PEDOCRIMINALITE Le pape François a exprimé son "immense chagrin" face à l'"effroyable réalité" dévoilée par la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Eglise (Ciase) au sein de l'Église catholique de France depuis 1950. L'état des lieux dressé par le rapport est "accablant" : il estime à quelque 216 000 le nombre de mineurs victimes de prêtres, diacres et religieux depuis 1950.



• Salariés, chômeurs, étudiants ont manifesté dans toute la France pour exiger des "réponses urgentes", notamment sur la question des salaires, et pour remettre les questions sociales au cœur du débat, à un peu plus de six mois de la présidentielle.



• Jean Castex a promis "d'agir sur le levier fiscal en cas de nécessité", si "les cours internationaux du gaz ne rebaissent pas au printemps" 2022, un "bouclier tarifaire" étant déjà prévu jusqu'en avril.



• #PANDORA_PAPERS Bercy promet l'indulgence zéro. Le gouvernement a lancé des vérifications concernant la présence ou non de résidents fiscaux français parmi les personnes épinglées dans les "Pandora Papers", a indiqué le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire.