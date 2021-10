Diplomatie : entre Joe Biden et Emmanuel Macron, l'heure de la réconciliation ?

C'est la toute première rencontre entre Joe Biden et Emmanuel Macron depuis la crise diplomatique autour du contrat des sous-marins australiens. En marge du G20, chaque mot et chaque geste étaient importants ce vendredi 29 octobre entre les deux présidents américain et français.

La rencontre entre Emmanuel Macron et Joe Biden était attendue depuis des semaines. Elle a eu lieu ce vendredi 29 octobre à la Villa Bonaparte, l'ambassade de France à Rome, en Italie. Les deux chefs d'État se sont retrouvés pour la première fois depuis la crise des sous-marins australiens. Le président américain a fait un mea culpa. "Ce que nous avons fait était maladroit, n'a pas été accompli de manière gracieuse [...] mais soyons clairs, la France est un partenaire de très grande valeur", a déclaré Joe Biden.

Main dans la main

Et comme geste de réconciliation, le chef d'État américain a serré la main de son homologue français plusieurs fois. Emmanuel Macron veut, lui aussi, tourner la page. "Nous avons enclenché un travail commun et une réponse politique et une coordination renforcée entre les États-Unis et la France, et pour moi, c'est l'avenir qu'il nous faut regarder", a-t-il annoncé. Les deux partenaires continueront à travailler main dans la main.