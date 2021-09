Crise des sous-marins : Mélenchon dénonce "une capitulation", Le Pen ironise après l'entretien entre Biden et Macron

Lors d'un appel, Emmanuel Macron et Joe Biden ont promis de restaurer la "confiance" entre la France et les Etats-Unis.

Jean-Luc Mélenchon a dénoncé mercredi 22 septembre une "capitulation" et Marine le Pen a ironisé sur la défense de la fierté de la France par Emmanuel Macron, après la conversation téléphonique entre Joe Biden et le président français sur la crise des sous-marins.

Lors de cet appel, Emmanuel Macron et Joe Biden ont promis de restaurer la "confiance" entre la France et les Etats-Unis après la crise des sous-marins australiens, qui aurait pu être évitée par "des consultations ouvertes" en amont, selon un communiqué commun de l'Elysée et de la Maison Blanche. Dans ce contexte d'apaisement, l'ambassadeur français aux Etats-Unis, Philippe Etienne, va retourner à Washington (Etats-Unis) la semaine prochaine.

Demande d'une "commission d'enquête" parlementaire

"Ça y est ! Macron a capitulé sans condition devant Biden", a écrit Jean-Luc Mélenchon sur Twitter. "Macron remet sa laisse à la France humiliée", a ajouté le candidat de la France insoumise à l'Elysée. Pour sa part, Marine Le Pen s'est voulue plus ironique : "Dans le domaine de la préservation de notre indépendance et de notre fierté, avec Emmanuel Macron, le pire est toujours sûr !" a-t-elle également tweeté, après la conversation très attendue entre le président français et son homologue américain.

Parmi les autres réactions, le sénateur socialiste Rachid Temal a plaidé pour une "commission d'enquête" parlementaire sur l'affaire des contrats australiens annulés. "Si je comprends bien un simple coup de fil de Biden à Macron lui annonçant en avant première l'éviction de la France du contrat du siècle aurait suffit ?! Ce n'est pas sérieux", a-t-il réagi également sur Twitter.