Crise des sous-marins : "Les Européens doivent sortir de la naïveté" vis-à-vis des Etats-Unis et "se faire respecter", affirme Emmanuel Macron

"Les Européens doivent sortir de la naïveté" en "tirant les conséquences" des nouveaux choix stratégiques de Etats-Unis, a déclaré mardi 28 septembre le président Emmanuel Macron. "Lorsque nous sommes sous l'effet de pressions de puissances qui parfois se durcissent, réagir, montrer que nous avons avec nous aussi la puissance et la capacité à nous défendre n'est pas céder à l'escalade, c'est simplement nous faire respecter", a-t-il martelé lors d'une conférence de presse avec le Premier ministre grec, en réaction à la perte par la France du contrat australien de sous-marins au profit des Etats-Unis.

Pendant cette même conférence de presse, Emmanuel Macron et Kyriakos Mitsotakis ont annoncé la signature d'un contrat militaire portant sur la commande par Athènes de trois frégates dans le cadre du renforcement du "partenariat stratégique" entre la France et la Grèce. L'acquisition par la Grèce de trois frégates Belharra qui seront construites en France, à Lorient, pour plusieurs milliards d'euros, est un "témoignage de confiance et de démonstration de la qualité de l'offre française", a déclaré Emmanuel Macron. Le président français a également souligné que ce partenariat renforcé représente un "premier pas audacieux vers l'autonomie stratégique européenne", thème qu'il tente de porter face à l'évolution de la politique étrangère américaine qui recentre ses priorités stratégiques sur la Chine.