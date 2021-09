Crise des sous-marins : l'ambassadeur de France sera de retour à Washington la semaine prochaine, annonce Macron après son entretien avec Biden

Un appel pour faire retomber la pression. Emmanuel Macron, après s'être entretenu avec le président américain Joe Biden, a décidé mercredi 22 septembre du retour de l'ambassadeur français à Washington (Etats-Unis) "la semaine prochaine", après l'avoir rappelé durant la crise des sous-marins. Les deux chefs d'Etat "sont convenus que des consultations ouvertes entre alliés sur les questions d’intérêt stratégique pour la France et les partenaires européens auraient permis d’éviter cette situation", souligne un communiqué conjoint transmis par l'Elysée.

Une rencontre en Europe fin octobre

"Les deux chefs d’État ont décidé de lancer un processus de consultations approfondies" pour garantir "la confiance et à proposer des mesures concrètes pour atteindre des objectifs communs", ajoute le communiqué, qui précise qu'une rencontre est prévue en Europe "à la fin du mois d'octobre".

Dans le même communiqué, Joe Biden a jugé "nécessaire que la défense européenne soit plus forte et plus performante" pour contribuer à la sécurité transatlantique et compléter "le rôle de l'Otan". Les Etats-Unis "réaffirment que l'engagement de la France et de l'Union européenne dans la région indopacifique revêt une importance stratégique", ajoute le document.