Crise des sous-marins : Emmanuel Macron "sait" que le Premier ministre australien lui a menti

La pilule ne semble toujours pas passée pour la France. "Je sais" que le Premier ministre Scott Morrison m'a menti, a déclaré dimanche 31 octobre Emmanuel Macron à propos des négociations secrètes entre Australie, Etats-Unis et Royaume-Uni sur l'accord de défense Aukus, qui ont entraîné la rupture d'un contrat franco-australien sur des sous-marins.

"Pensez-vous que Scott Morrison vous a menti ?", lui a demandé un journaliste australien, en marge du G20 de Rome. "Je ne pense pas, je sais", a répondu dans une réponse filmée le président français, qui avait déjà exprimé sa colère après la rupture de l'accord entre la France et l'Australie pour la vente de douze sous-marins pour 55 milliards d'euros.

I ask French President Emmanuel Macron whether Scott Morrison lied to him: “I don’t think, I know.” pic.twitter.com/3tcg4xrl90 — Bevan Shields (@BevanShields) October 31, 2021

"Nous discutons, nous verrons ce qu'il fera", a-t-il dit à propos de la possibilité de lui redonner Sa confiance. "J'ai beaucoup de respect pour votre pays et beaucoup de respect et d'amitié pour votre peuple", a-t-il poursuivi, mais "quand on a du respect, on doit être deux et se conduire conformément à ces valeurs".

Emmanuel Macron s'était entretenu jeudi avec le Premier ministre australien pour la première fois depuis la crise provoquée par l'annonce mi-septembre d'une nouvelle alliance entre les Etats-Unis, l'Australie et le Royaume-Uni, baptisée Aukus, qui a torpillé le mégacontrat de sous-marins français. Le président français lui avait alors répété que cette rupture de contrat "avait rompu la relation de confiance entre nos deux pays".