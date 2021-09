Crise des sous-marins australiens : la bataille au cœur des discussions à l'ONU

Emmanuel Macron doit s'entretenir par téléphone, dans les jours qui viennent, avec le président américain Joe Biden au sujet de la crise des sous-marins et le contrat français rompu avec l'Australie, qui préfère se tourner vers les Américains et le Royaume-Uni. Joe Biden s'est exprimé mardi 21 septembre à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies, à New York (États-Unis). Il a rappelé son attachement à la diplomatie. "Personne ne s'attendait à ce que Joe Biden, de manière publique, devant près de 200 pays à l'ONU, parle de cette brouille avec la France", explique le journaliste Loïc de La Mornais, en direct de New York pour le 19/20.

Jean-Yves Le Drian "blessé par cette trahison"

Lundi 20 septembre, Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, a tenu une conférence de presse à New York. "Un ministre toujours très énervé, très blessé par cette trahison d'un allié proche des États-Unis, qui a maintenu la France dans l'ombre", ajoute le journaliste, qui précise que Jean-Yves Le Drian n'a pas encore de rencontre formelle prévue avec son homologue américain.