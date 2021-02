Coup d'Etat en Birmanie : les militaires restreignent l'accès à Twitter

L'armée avait déjà ordonné, mercredi, aux fournisseurs de bloquer l'accès à Facebook. Instagram et Whatsapp sont également perturbés.

Des réseaux sociaux dans le noir. L'accès à Twitter a été restreint en Birmanie, vendredi 5 février, deux jours après que Facebook a été ciblé de la même manière pour tenter de faire taire la contestation qui s'intensifie dans ce pays après le coup d'État militaire qui a renversé le gouvernement civil d'Aung San Suu Kyi.

L'armée avait ordonné, mercredi, aux fournisseurs de bloquer l'accès à Facebook, la porte d'entrée sur internet pour des millions de Birmans. Ses services étaient toujours perturbés vendredi. Conséquence, beaucoup d'utilisateurs étaient passés sur Twitter et les hashtags #HearthevoiceofMyanmar et #RespectOurVotes ont été utilisés des millions de fois, notamment par plusieurs célébrités birmanes. Dans la soirée, vendredi, ils ont vu leur accès à Twitter restreint à son tour.

Des réseaux accusés de causer "des malentendus"

Telenor, l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le pays, a confirmé que les autorités avaient ordonné vendredi le blocage de Twitter et d'Instagram "jusqu'à nouvel ordre". L'entreprise, basée en Norvège, "a contesté la nécessité et la proportionnalité de la directive (...) et souligné (sa) contradiction avec le droit international relatif aux droits de l'Homme", se disant "gravement préoccupée".

Selon un document du ministère des Transports et des Communications, Twitter et Instagram étaient utilisés pour "provoquer des malentendus chez le public". D'autres services de Facebook, comme Whatsapp, connaissaient aussi des perturbations.