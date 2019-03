VIDEO. Vol MH370 : de nouveaux débris de l'avion découverts à Madagascar ?

C'est le plus grand mystère de l'histoire de l'aviation. Après la disparition inexpliquée du vol MH370 de la Malaysia Airlines en 2014, l'enquête est toujours au point mort. Pourtant, de nouveaux éléments et des témoignages troublants relancent régulièrement le dossier. De nouveaux débris de l'avion ont peut-être été découverts à Madagascar.

"Complément d'enquête" a rejoint sur l'île Sainte-Marie, à Madagascar, un homme d'affaires américain qui s'est spécialisé dans la recherche des fragments du Boeing 777. Le 6 juin 2016, Blaine Gibson, accompagné d'une équipe du magazine, a découvert trois nouveaux débris qui pourraient appartenir à l'avion disparu .

Une pièce très semblable à un premier débris trouvé au Mozambique

Sur la plage, aux pieds de Blaine Gibson, gît ce qui ressemble à une vulgaire planche de bois rectangulaire. Mais certains détails interpellent. Sous l'œil des caméras de France 2, il mesure à l'aide d'une règle la distance entre des trous de 4 millimètres de diamètre, qui lui rappellent quelque chose...

Dans son téléphone portable, Blaine a conservé des photos d'un premier débris trouvé au Mozambique et pratiquement authentifié par les enquêteurs australiens. Il ressemble étonnamment à celui-ci. De plus, la présence de métal semble confirmer qu'il ne s'agit pas d'un morceau de bateau, mais bien d'un avion. "On est au bon endroit, c'est la bonne couleur, le poids est cohérent… C'est possible que ça en soit un", conclut Blaine Gibson.

Extrait de "MH370 : aller simple pour l'inconnu", un reportage rediffusé dans "Complément d'enquête" le 21 mars 2019.