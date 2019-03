VIDEO. MH 370 : aller simple pour l’inconnu

Quelque 239 personnes portées disparues, un Boeing 777 évaporé, pas de message d’alerte, aucune trace des boîtes noires… Après plus de deux ans et demi d’enquête, l’affaire du MH370 est toujours au point mort. Dans quelques semaines, les recherches officielles devraient s’arrêter définitivement et les proches des disparus s’inquiètent.

La plus grande énigme de l'histoire de l'aviation

Les autorités malaisiennes ont-elles tout dit de ce qu’elles savent de ce mystère ? Pourquoi la piste des débris retrouvés au large de la côte est de l'Afrique n’a-t-elle jamais été prise au sérieux ? Pourquoi les familles n’obtiennent-elles aucune réponse à leurs demandes d’information ? Chine, Malaisie, Madagascar, Italie, Maldives, nous avons fait le tour du monde pour explorer toutes les pistes, même les plus contestées, enquêter sur les zones d’ombre du dossier et percer quelques secrets des militaires malaisiens.

Dans cette enquête, des témoignages inédits et de nouveaux éléments jamais diffusés pour lever un coin du voile sur la plus grande énigme de l'histoire de l'aviation.

Une enquête d’Olivier Sibille, Mathieu Dreujou, Philippe Maire et Olivier Broutin.