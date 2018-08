Australie : les autorités à la recherche de réfugiés échoués dans une zone infestée de crocodiles

C'est l'une des zones les plus dangereuses d'Australie. Les autorités ont lancé des recherches pour retrouver des étrangers en situation irrégulière, dont l'embarcation s'est échouée, dimanche 26 août, dans une zone infestée de crocodiles au nord-est du pays.

La Force de protection des frontières n'a pas précisé le nombre exact de personnes, évoquant simplement un "certain nombre d'étrangers potentiellement hors-la-loi", sans dire non plus s'il s'agissait de clandestins ou de pêcheurs illégaux.

BREAKING: More than 20 immigrants are on the run in Far North Queensland after a fishing boat they were on ran aground. https://t.co/dIKIXO6M9c #7News pic.twitter.com/zWaaBIQWTZ