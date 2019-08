Australie : une femme poignardée dans la rue à Sydney par un homme hurlant "Allah akbar", le suspect interpellé

Une personne a été poignardée dans la rue à Sydney (Australie) par un homme hurlant "Allah akbar", indique la police locale, mardi 13 août. Des images diffusées par des médias australiens montrent le suspect sautant sur le toit d'une voiture, en brandissant un couteau tout en criant "abattez-moi !". Il a, par la suite, été maîtrisé par les passants et les services de secours puis interpellé.

Just witnessed incredible bravery from members of the public and ⁦@FRNSW⁩ officers chasing down a man on a stabbing rampage in Sydney’s CBD. He is now under arrest. ⁦@7NewsSydney⁩ pic.twitter.com/wNKatejHVp