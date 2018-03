Australie : un joueur de rugby paralysé après avoir avalé une limace

"Cela a dévasté sa vie, et la mienne avec", décrit sa mère. Un Australien de 19 ans est devenu tétraplégique après avoir avalé une limace, rapporte The Daily Telegraph (en anglais), mardi 6 mars. Sa famille se bat désormais contre le gouvernement australien pour obtenir une assistance médicale permanente.

Sam Ballard, a strapping teenage rugby player who became severely disabled after swallowing a garden slug as a dare, is now fighting the government. https://t.co/UzNiKTmuTa pic.twitter.com/B4NdVaiCc6