Australie : Roger, le kangourou bodybuildé, est mort à l'âge de 12 ans

"Adieu notre cher Roger." C'est par ces mots que le sanctuaire des kangourous à Alice Springs, dans le centre de l'Australie, a annoncé la mort de son wallaby bodybuildé à l'âge de 12 ans, samedi 8 décembre. L'animal était devenu célèbre quand une photo de lui écrasant un seau en métal comme un gobelet en papier était devenue virale, en 2015.

Ce kangourou mâle pesait 89 kg et mesurait près de 2 mètres de hauteur. Il était l'une des stars de National Geographic Channel, dans la série intitulée Kangaroo Dundee. Chris "Brolga" Barnes, l'homme qui l'a recueilli un jour sur le bord d'une route, faisait régulièrement sa publicité sur Facebook et postait souvent des photos et des vidéos de ses séances de kickboxing et de l'exhibition de ses pectoraux.

"Il a vécu une longue et belle vie"

La mort de Roger a provoqué une vague de chagrin chez ses 1,3 million de fans sur Facebook et Instagram. "Il m'a toujours fait sourire. Un sacré mâle, fier et fort", a réagi la chanteuse australienne Natalie Imbruglia.

Roger s'était adouci en vieillissant, devenant moins agressif et laissant son maître et d'autres membres du personnel du sanctuaire le caresser.

"Malheureusement, Roger est mort de vieillesse", a expliqué Chris "Brolga" Barnes. "Il a vécu une longue et belle vie et a été aimé par des millions de personnes à travers le monde. Nous t'aimerons toujours et tu nous manques Roger", a-t-il conclu.