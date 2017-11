En Australie, des ambulanciers emmènent une patiente en soins palliatifs voir la mer une dernière fois

"Des larmes ont été versées et la patiente était très contente." Dans un message publié sur Facebook jeudi 23 novembre, les services ambulanciers de l'Etat du Queensland (Australie) racontent que deux de ses employés, Danielle et Graeme, ont réalisé la dernière volonté d'une patiente.

Cette femme malade devait intégrer une unité de soins palliatifs, quand elle a exprimé aux ambulanciers la transportant son souhait d'aller à la plage une dernière fois. "L'équipe a alors fait un petit détour par la magnifique plage d'Hervey Bay [au nord de Brisbane] pour offrir cette opportunité à la patiente", raconte le Queensland Ambulance Service.

"Parfois, il ne s'agit plus de médicaments, de formation et de compétences, écrivent les services ambulanciers du Queensland. Parfois, vous avez simplement besoin d'empathie pour faire la différence !" Le message a reçu plus de 57 000 "j'aime" sur Facebook et a été partagé plus de 18 000 fois.