Au moins 48 morts sur l'île indonésienne de Célèbes après le passage d'un puissant tsunami

Au moins 356 blessés sont également à déplorer, selon le premier bilan officiel.

Le premier bilan officiel a tardé à être communiqué, en raison notamment d'une coupure d'électricité. Un séisme suivi d'un tsunami a fait au moins 48 morts et des centaines de blessés dans la ville de Palu, sur l'île indonésienne de Célèbes, selon un premier bilan fourni samedi 29 septembre par le porte-parole de l'agence de gestion des catastrophes.

Il y a "48 morts, 356 blessés" dans cette ville de quelque 350 000 habitants frappée par une vague de 1,5 mètre vendredi, selon les autorits. Le séisme a atteint une magnitude de 7,5 sur l'échelle ouverte de Richter, selon l'institut géologique américain (USGS). C'est plus que la série de tremblements de terre meurtrière connue par l'Indonésie en août, qui avait fait plus de 500 morts et environ 1 500 blessés sur l'île de Lombok, voisine de Bali.

Une zone géographique régulèrement touchée

Ensuite "c'est un véritable tsunami qui a frappé Palu" à 18h22 (12h22 à Paris), a ajouté dans une intervention télévisée le responsable du centre pour les tremblements de terre et tsunamis du pays. La panique a poussé les habitants à fuir vers les hauteurs de la ville, selon des images des télévisions locales. Une autre vidéo montre une vague imposante s'abattre sur plusieurs bâtiments et inonder une mosquée.

L'archipel indonésien se trouve sur la ceinture de feu du Pacifique, une zone de forte activité sismique. Le 26 décembre 2004, le pays avait été frappé par une série de séismes dévastateurs, dont l'un de magnitude 9,1 sur l'île de Sumatra. Ce tremblement de terre a créé un tsunami qui a tué 220 000 personnes dans la région, dont 168 000 rien qu'en Indonésie. Deux ans plus tard, près de 6 000 personnes avaient péri dans un séisme sur l'île de Java. Le tremblement de terre de magnitude 6,3 (d'après l'USGS) s'était produit dans une zone peuplée au sud de la grande ville universitaire de Yogyakarta.