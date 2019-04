Sri Lanka : scènes chaotiques en plein dimanche de Pâques

Lundi 22 avril au matin, devant l'église Saint-Antoine de Colombo (Sri Lanka), les stigmates de l'attaque sont toujours visibles. Sur le parvis, sous des draps, les corps des nombreuses victimes. Les habitants sont désemparés. Les autorités ont annoncé dans la nuit l'arrestation de 13 suspects.

Mise en place d'un couvre-feu

Dimanche 21 avril, en pleine messe de Pâques, une bombe a explosé. À l'intérieur de l'église, c'est le chaos. Le Sri Lanka vient d'être frappé par une série d'attaques terroristes. Car au même moment, sept autres explosions retentissent dans d'autres lieux de culte et des hôtels de luxe. Dans la nuit, le bilan s'est alourdi. Parmi les victimes, des Sri lankais bien sûr, mais aussi des ressortissants étrangers. On compte au moins 290 morts et plus de 500 blessés. Un couvre-feu a été instauré.