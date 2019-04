Sri Lanka : attentats en série lors de la messe de Pâques

La bombe a explosé en pleine messe dimanche 21 avril. Le bâtiment est dévasté, le toit soufflé par la déflagration, les murs criblés d'impacts. Dans la confusion, des victimes sont évacuées avec des moyens de fortune : un tapis ou une planche. Même scène de désolation dans une autre église. Les corps sont recouverts à même le sol par des draps blancs. À l'extérieur, des dizaines de familles en détresse, sans nouvelles de leurs proches. Les attentats ont fait plus de 200 morts et 450 blessés. Un Anglais, sur place, ne sait pas où est sa famille : "Je cherche ma femme et mon fils." "Je vais vérifier, mais je n'ai aucun dossier à leur nom ou à leur adresse", avoue un policier.

"Une situation critique destinée à déstabiliser notre pays"

Au total, dimanche, huit attentats ont touché le Sri Lanka. "J'ai entendu l'explosion et le toit nous est tombé dessus. J'ai pris mes enfants et on est partis par l'arrière de l'église", témoigne un fidèle. Des hôtels de luxe ont aussi été visés par cette vague d'attentats. Dans l’un des établissements par exemple, c'est tout un étage qui a été soufflé par l'explosion. "Je vois cela comme une situation critique destinée à déstabiliser notre pays et notre économie", a déclaré Ranil Wickremesinghe, le Premier ministre sri lankais.

Le JT

Les autres sujets du JT