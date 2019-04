Sri Lanka : après les attaques de Pâques, l'effroi

Colombo, capitale du Sri Lanka, est déserte après la série d'attentats qui a touché le pays dimanche 21 avril. "Cela est dû au couvre-feu qui est entré en vigueur. La population, elle, est rentrée se calfeutrer tout de suite après la première explosion. Une immense émotion s'est bien sûr emparée de tout le pays. Avec un très mauvais souvenir qui remonte à la surface : celui de la guerre civile qui s'est achevée au Sri Lanka il y a tout juste 10 ans", rappelle Nicolas Bertrand, envoyé spécial à Colombo.

La communauté chrétienne souvent ciblée

"Tous les leaders du pays, qu'ils soient religieux ou politiques, ont bien sûr condamné ces attaques. L'archevêque a lui demandé à la population de s'entraider, de donner du sang par exemple. Les Chrétiens sont ici une minorité, à peine 7%. Et ils sont victimes de plus en plus de discriminations, d'incidents. Mais cela n'avait jamais pris les proportions des attaques de ce matin", conclut le journaliste.

