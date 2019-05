Le Sri Lanka a expulsé 200 prêcheurs musulmans depuis les attentats de Pâques

Colombo craint que des prêcheurs étrangers ne radicalisent des musulmans sri-lankais et n'incitent à de nouvelles attaques.

Le Sri Lanka a expulsé 200 prêcheurs musulmans étrangers, depuis les attentats de Pâques pour avoir dépassé la durée de leur visa, a annoncé dimanche 5 mai le ministre des Affaires intérieures Vajira Abeywardena. Il a indiqué que les religieux étaient entrés légalement dans le pays mais y étaient restés au-delà de la date autorisée sur leur passeport. "Vu la situation actuelle dans le pays, nous avons examiné le système de visas et avons pris la décision de renforcer les restrictions de visas pour les enseignants religieux", a-t-il déclaré.

Le Sri Lanka craint que des prêcheurs étrangers ne radicalisent des musulmans sri-lankais et n'incitent à de nouveaux attentats du type de ceux d'il y a deux semaines, revendiqués par l'organisation jihadiste État islamique (EI), et qui ont fait 257 morts. "Il y a des institutions religieuses qui font venir des prêcheurs étrangers depuis des années", a expliqué Vajira Abeywardena. "Nous n'avons aucun problème avec ces dernières, mais il y en a qui ont ouvert récemment. Nous allons faire plus attention à celles-ci". Le ministre n'a pas précisé les nationalités des personnes expulsées. Selon la police, elles viennent principalement de Bangladesh, d'Inde, des Maldives et du Pakistan.