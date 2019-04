Des Sri-Lankais se recueillent à Lourdes

Lundi 21 avril, le Sri Lanka à connu une messe de Pâques sanglante marquée par 8 explosions dans des églises et des hôtels. Le bilan dépasse désormais les 300 morts et plus de 500 blessés. En France, un hommage a été rendu aux victimes à lourdes.