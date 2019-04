Attentats au Sri Lanka : un Français parmi les victimes

Au moins 290 personnes ont perdu la vie dimanche 21 avril, dans la vague d'attentats survenue au Sri Lanka. Lundi 22 avril, il semble qu'un Français fasse partie des victimes. "Nous n'avons pas pu obtenir la confirmation côté français, mais ici, au Sri Lanka, les autorités locales confirment bel et bien qu'un citoyen français figure sur la liste des victimes des attaques", rapporte Nicolas Bertrand, en direct de Colombo, la capitale du Sri Lanka.

17 étrangers toujours portés disparus

"Nous ne savons pas s'il s'agit d'un homme ou d'une femme, nous ne savons à quel endroit il ou elle aurait été tué(e). Pour cela, il va falloir attendre une confirmation soit de l'ambassade de France, ici, au Sri Lanka, soit du ministère des Affaires étrangères à Paris", confie le journaliste de France 3, qui rappelle au passage les pays étrangers les plus touchés par les attentats du Sri Lanka. On retrouve en première position l'Inde, avec huit ressortissants tués, la Grande-Bretagne (six citoyens), ainsi que la Chine, l'Arabie saoudite, la Turquie et sept autres pays du monde entier. À noter que 17 étrangers sont toujours portés disparus lundi soir.