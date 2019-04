Attentats au Sri Lanka : recueillement en hommage aux victimes à Lourdes

Au creux du rocher de la grotte de Lourdes (Hautes-Pyrénées), c'est toute une communauté qui a prié lundi 22 avril. Après un dimanche de Pâques ensanglanté, les chrétiens du Sri Lanka et de l'Inde présents étaient sous le choc. "Tout le peuple tamoul est triste. Personne ne s'attendait à ça", confie une touriste au micro de France 3.

Une journée de prières

À 10 heures, la messe a débuté par un hommage aux 290 victimes des attentats. À Lourdes, les cloches ont sonné l'heure du recueillement pour tous les pèlerins venus célébrer la semaine sainte. "On doit rester soudés, on est tous unis et à notre échelle on a tous une action, une part importante à faire. Il faut prier", souligne une fidèle. À Lourdes, ils auront prié toute la journée pour les chrétiens du Sri Lanka, qui représentent un peu plus d'un million de personnes.

