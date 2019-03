VIDEO. En Australie, des habitants dansent un haka pour rendre hommage aux victimes des attentats de Christchurch

Une danse en mémoire des 50 morts de Chirstchurch. Sur une plage de Surfers Paradise, ville située au sud de Brisbane, en Australie, les habitants ont fait un haka, cette danse chantée venue des îles du Pacifique Sud et rendue célèbre par l'équipe de rugby de Nouvelle-Zélande, les All Blacks, dimanche 17 mars. Leur but était de rendre hommage aux victimes des attentats de Christchurch (Nouvelle-Zélande).

"Montrer notre amour et notre solidarité"

Un évènement créé sur Facebook (page en anglais) invitait les habitants de cette ville côtière à "se réunir pour montrer notre amour et notre solidarité à travers un haka", à midi, heure locale, soit 3 heures du matin à Paris. L'événement a réuni plus de 400 personnes, selon sa page sur le réseau social. Après la danse, on peut entendre sur des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, les applaudissements de la foule, venue rendre hommage aux victimes.

Vendredi 15 mars, 50 personnes sont mortes dans le carnage commis dans deux mosquées de Christchurch par Brenton Tarrant, 28 ans, qui se revendique du fascisme et du suprémacisme blanc.