Forum pour la paix : un rendez-vous décisif au niveau mondial

Ce sont de longues discussions qui pourraient accoucher de décisions fortes, au rayonnement mondial. Le Forum pour la paix a regroupé plus de 50 chefs d’État à distance jeudi 12 novembre pour débattre sur plusieurs sujets qui touchent le monde entier. "L’idée n’est pas de faire de la politique ou de la géopolitique. L’idée est de travailler sur les problèmes communs", précise Justin Vaisse, directeur et fondateur du Forum sur la paix.

Une lutte contre la radicalisation en ligne

De nombreuses thématiques ont été abordées entre les membres de ce forum, allant des enjeux climatiques aux problématiques sanitaires. Justin Vaisse évoque également la lutte contre la radicalisation en prenant l’exemple de l’attentat contre une mosquée à Christchurch (Nouvelle-Zélande). Plusieurs chefs d’État avaient (ont ?) travaillé avec des grands acteurs numériques pour "bannir les contenus terroristes le plus vite possible des plateformes" et "éliminer toutes les traces de matériaux menant à la radicalisation".

