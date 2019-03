« La guerre des civilisations est entamée », écrit à propos de la même vidéo un internaute sur Facebook. Ces messages ont été postés le 16 mars, au lendemain de l’attaque terroriste de deux mosquées de Christchurch qui a fait au moins 50 morts en Nouvelle-Zélande. Ils laissent penser qu’en représailles à cet attentat, des musulmans s’en seraient pris dans certains pays à des lieux de culte chrétiens. La vidéo a d’abord été partagée avec des textes en Urdu, langue officielle du Pakistan, totalisant plusieurs dizaines de milliers de vues.

Problème : la scène filmée ne se déroule absolument pas au Pakistan. Et elle est bien antérieure à l’attaque de Christchurch. On retrouve ces images de l’église attaquée dans une vidéo postée en août 2013 par la chaîne YouTube Mideast Christian News, MCN. Il n’y est pas question du Pakistan, mais de l’Egypte. Plus précisément d’un lieu de culte copte, l’Eglise Saint-George, à Sohag, dans la vallée du Nil. Preuve supplémentaire que son incendie n’est pas une représaille au récent attentat en Nouvelle-Zélande : un rapport de l’ONG Human Rights Watch publié en août 2013 fait état de cette attaque contre l’Eglise de Sohag.

C’est ce qu’on appelle faire feu de tout bois…

