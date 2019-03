Attentats de Christchurch : des Néo-zélandaises se voilent pour soutenir la communauté musulmane

Sur les réseaux sociaux, des femmes néo-zélandaises ont postées des photos d'elles voilées avec le mot d'ordre : "un voile pour l'harmonie".

Un geste symbolique, pour soutenir la communauté musulmane meurtrie par les attentats de Christchurch. Des Néo-zélandaises se sont photographiées voilées, vendredi 22 mars, et ont diffusé la photo sous le mot d'ordre "un voile pour l'harmonie". Il y a une semaine, Brenton Tarrant avait ouvert dans deux mosquées de la ville, tuant 50 personnes.

Selon l'agence Reuters, l'idée est venue d'une médecin d'Auckland, Thaya Ashman. "Je voulais dire : 'nous sommes avec vous, nous voulons que vous vous sentiez ici chez vous, nous vous aimons, nous vous soutenons et nous vous respectons", a-t-elle expliqué. Une initiative dans la lignée de celle de la Première ministre Jacinda Ardern, qui portait un voile noir lors de ses rencontres avec des membres de la communauté musulmane après l'attaque.

"Un simple geste de soutien"

L'appel de Thaya Ashman a été entendu, comme le montrent ces photos postées sur les réseaux sociaux. Certaines se disent "aux côtés des musulmans", d'autres évoquent "un geste de soutien et de solidarité".

I stand with our Muslim community today and against hate and violence of any kind #HeadScarfforHarmony pic.twitter.com/30bKnm2S2s — Julie Hills (@julesnz35) March 22, 2019

I stand with my Muslim sisters and brothers ✌❤️#headscarfforharmony pic.twitter.com/byEAO7zST5 — Christina (@gingeezus) March 22, 2019

Wearing a headscarf to uni as a show of support and solidarity with the many Muslim women who are routinely harassed for the act of following their faith. I will work hard to help raise up your voices in any way I can #HeadScarfforHarmony #scarvesinsolidarity #TheyAreUs pic.twitter.com/jIxaklYOBq — Kate Mills Workman (@MillsWorkman) March 21, 2019

Wearing the hijab today as a simple gesture of support for our Muslim communities grieving the loss of 50 amazing mothers, fathers, children, friends and colleagues in the terrorist attack last Friday.#headscarfforharmony #ChristchurchTerrorAttack



Kia kaha pic.twitter.com/oXaUCiKeZS — رواء (@Rawaasalman) March 22, 2019

Ce geste a cependant suscité quelques critiques. Sur Twitter, une ancienne journaliste américaine, Asra Nomani, a demandé aux femmes de ne pas suivre ce mouvement : "c'est un symbole de pureté antithétique des valeurs féministes. Des femmes ont été emprisonnées et tuées pour avoir refusée cette lecture de l'islam dont vous faites la promotion", a-t-elle dénoncé.

Please don’t wear a #headscarfforharmony in “Solidarity” with Muslim women. At @freefromhijab #FreeFromHijab we are women from Muslim families who have faced shame, abuse, jailing for wanting to feel the wind in our hair. Please read this https://t.co/qPiWg2KML1 — Asra Q. Nomani, PI (@AsraNomani) March 20, 2019