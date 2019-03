Attentats à Christchurch : Facebook dit avoir supprimé 1,5 million de vidéos de l'attaque

Les images se sont répandues en 24 heures. Facebook a déclaré, dimanche 17 mars, avoir supprimé à travers le monde 1,5 million de vidéos de la fusillade menée vendredi contre une mosquée de Christchurch, en Nouvelle-Zélande. Environ 1,2 million de ces vidéos ont été bloquées au moment de leur téléchargement, a précisé le réseau social dans un message publié sur Twitter.

In the first 24 hours we removed 1.5 million videos of the attack globally, of which over 1.2 million were blocked at upload...