Attentat à Christchurch : la Nouvelle-Zélande rend hommage à ses victimes

Un émouvant appel à la prière, suivi de deux minutes de silence, a été diffusé dans toute la Nouvelle-Zélande. Vendredi 22 mars, des milliers de personnes, dont la Première ministre, sont venues rendre hommage aux 50 musulmans tués la semaine dernière sous les balles de Brenton Tarrant, principal suspect de cet attentat meurtrier perpétré dans deux mosquées de Christchurch. "La Nouvelle-Zélande pleure avec vous. Nous sommes un", a déclaré Jacinda Ardern.

"Je vois l'amour et la compassion"

"Je regarde dehors et je vois l'amour et la compassion dans les yeux de milliers de Néo-Zélandais et d'êtres humains à travers la planète", a lancé depuis sa tribune le chef religieux de la mosquée Al-Moor. Depuis une semaine, les Néo-Zélandais participent à des veillées et des à des rassemblements, avec d'émouvants témoignages de solidarité.

