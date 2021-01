Ascension du K2 : dix alpinistes népalais se sont hissés au sommet de "la montagne sauvage"

Dix Népalais ont été les premiers alpinistes au monde à s'être hissés, en plein hiver, au sommet du K2, à 8 611 mètres d'altitude. Surnommé "la montagne sauvage", le K2 est situé à la frontière entre la Chine et le Pakistan. Il s'agit du deuxième plus haut sommet de la planète. Depuis plusieurs semaines, une soixantaine d'alpinistes venus du monde entier tentent cette folle ascension.

L'ascension la plus difficile au monde

La cordée népalaise a profité d'une bonne fenêtre météo, sous -50°C, pour arriver au sommet. Ils étaient équipés, pour la plupart, de masques à oxygène. L'un d'entre eux, Nirmal Purja, ancien soldat des forces spéciales britanniques, a écrit : "Nous sommes fiers d'avoir pris part à l'histoire de l'humanité et de montrer que collaboration, travail d'équipe et une attitude mentale positive permettent de repousser les limites de ce que nous pensons être possible". Jusqu'à présent, 450 personnes seulement avaient réussi à gravir le K2, mais jamais en plein hiver. Cette ascension est réputée pour être la plus difficile au monde.

