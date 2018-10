Mort de Charles Aznavour : un héros national pour l'Arménie

Charles Aznavour est un immense chanteur français, mais en Arménie c'est un héros national. "Un héros national, une icône, un monument au sens propre du terme, puisque de son vivant déjà Charles Aznavour avait des statues à son effigie, des rues à son nom et même cette place, la place Charles Aznavour, en plein centre d'Erevan, la capitale arménienne", rapporte Dominique Derda en direct sur place.

L'Arménie était son pays de cœur

"Pour les Arméniens, Charles Aznavour était bien plus qu'un chanteur. C'est un homme qui, toute sa carrière, a mis sa notoriété et son énergie au service de sa patrie de cœur", poursuit le journaliste. L'Arménie était "la terre de ses parents, la terre de ses ancêtres. Charles Aznavour aimait beaucoup revenir ici. Il venait souvent et il devait d'ailleurs dans quelques jours, le 10 octobre prochain, donner ici un grand concert, à l'occasion du sommet de la francophonie qui doit se tenir", explique Dominique Derda. Emmanuel Macron lui avait lui-même proposé de se joindre à lui pour cet événement, "mais le sort malheureusement en a décidé autrement".

Le JT

Les autres sujets du JT