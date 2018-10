Mort de Charles Aznavour : Les Arméniens lui rendent hommage

Sous le regard bienveillant de l'artiste, ces Arméniens se recueillent autour de petites bougies. Cette place et cette étoile à Erevan (Arménie) portent le nom du chanteur, Charles Aznavour, et toute la nuit de lundi 1er octobre à mardi 2 octobre, des centaines d'habitants ont partagé ici leur peine. Parfois, les larmes sont difficiles à contenir. "J'ai 86 ans, et toute ma vie j'ai écouté ses chansons", témoigne une habitante.

"Un homme avec un grand H"

L'Arménie était la terre de cœur de Charles Aznavour. "Je suis 100% Français, 100% Arménien", se plaisait-il à dire. Il n'eu de cesse de défendre la cause de ce petit pays. Et lorsqu'il offrait aux Arméniens un concert, les enfants lui exprimaient alors toute leur reconnaissance en chantant également. "Charles Aznavour était un grand homme pour nous les Arméniens. Un homme avec un grand H. Il était là à chaque fois que l'Arménie avait des problèmes", se rappelle une jeune femme. Lundi soir, lors de la veillée, le Premier ministre arménien a lui aussi déposé des fleurs pour saluer la mémoire du chanteur.

Le JT

Les autres sujets du JT