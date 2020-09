Haut-Karabakh : les combats se poursuivent, au moins 32 séparatistes arméniens tués

La région séparatiste du Haut-Karabakh, principalement peuplée d'Arméniens chrétiens, a fait sécession de l’Azerbaïdjan musulmane en 1991, avec le soutien de l'Arménie.

Pas de trève en vue. Les combats se poursuivent lundi 28 septembre entre les forces arméniennes et azerbaïdjanaises dans la région séparatiste du Haut-Karabakh. A Erevan, capitale de l'Arménie, le ministère de la Défense a indiqué que les combats n'avaient marqué aucune pause durant la nuit. A Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan, le ministère de la Défense a rapporté de son côté que les forces arméniennes bombardaient la ville de Tartar.

Des affrontements ont éclaté dimanche entre les deux anciennes républiques soviétiques qui s'opposent depuis des décennies au sujet du Haut-Karabakh, territoire enclavé d'Azerbaïdjan peuplée majoritairement d'Arméniens et ayant proclamé son indépendance avec l'effondrement de l'URSS en 1991. Le Haut-Karabakh a décrété dimanche la loi martiale et la mobilisation totale de sa population masculine face à la montée des tensions.

Appel international à un cessez-le-feu

Ces affrontements entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan sont les plus violents depuis 2016 et ravivent l'inquiétude quant à la stabilité du Sud du Caucase, zone traversé par des oléoducs transportant du pétrole et du gaz vers les marchés mondiaux.

Au moins 15 soldats séparatistes supplémentaires ont été tués dans les combats, a indiqué lundi le ministère de la Défense du Haut-Karabagh. Cela porte à 32 le nombre de ses militaires tués depuis dimanche matin. Cinq civils azerbaïdjanais et deux civils arméniens du Karabakh ont également succombé, portant le bilan officiel total à 39 morts. L'Azerbaïdjan n'a pas annoncé ses pertes militaires.

La France, médiatrice dans ce conflit dans le cadre du groupe de Minsk mis en place par l'OSCE qu'elle co-préside avec la Russie et les Etats-Unis, a appelé dimanche à une cessation immédiate des hostilités. A Washington, Donald Trump a déclaré qu'il regardait la situation de très près. La Russie a appelé à un cessez-le-feu immédiat et la Turquie a affirmé qu'elle soutiendrait l'Azerbaïdjan.