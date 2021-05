Emmanuel Macron demande le "retrait immédiat" des troupes azerbaïdjanaises en Arménie

Emmanuel Macron appelle au calme. Le président de la République a insisté, jeudi 13 mai dans la soirée, sur "la nécessité d'un retrait immédiat des troupes azerbaïdjanaises du territoire arménien", après que le Premier ministre de l'Arménie, Nikol Pachinian, a accusé l'armée azerbaïdjanaise d'avoir violé la frontière arménienne et de s'être infiltrée dans le sud du pays. "Le président de la République a rappelé l'attachement de la France à l'intégrité territoriale de l'Arménie", a précisé la présidence française dans un communiqué.

Les forces armées de l’Azerbaïdjan ont pénétré sur le territoire arménien. Elles doivent s'en retirer immédiatement. Je dis une nouvelle fois au peuple Arménien : la France est solidaire, elle le restera. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 13, 2021

Le chef de l'Etat s'est entretenu avec le Premier ministre arménien, jeudi, au sujet "des développements en cours à la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan", alors qu'Erevan accuse Bakou de chercher à conquérir de nouveaux territoires, en plein regain de tensions entre ces deux pays ennemis jurés. "C'est une infiltration subversive", a lancé Nikol Pachinian lors d'une réunion extraordinaire de son conseil de sécurité, selon des propos cités dans un communiqué officiel.

Conflit autour du sort du Haut-Karabakh

L'Azerbaïdjan et l'Arménie se sont affrontés à l'automne 2020 pour le contrôle de la région indépendantiste du Haut-Karabakh, un conflit qui s'est soldé par plus de 6 000 morts et une défaite d'Erevan, qui a dû rétrocéder d'importants territoires à Bakou. Malgré un cessez-le-feu signé sous l'égide de Moscou et le déploiement de soldats de la paix russes, les tensions persistent dans la région.