Argentine : le pays miné par l'inflation et l'austérité

Depuis quatre mois, l'Argentine est dirigée par l'ultralibéral Javier Milei, qui veut redresser le pays plongé dans une grave crise économique. Mais sa politique d'austérité est contestée par des Argentins de plus en plus sceptiques sur leur avenir.

Dans les rues de Buenos Aires (Argentine), mardi 23 avril, ils étaient des dizaines de milliers venus protester contre la politique d'austérité du gouvernement. Dernier effort en date, des coupes budgétaires dans les universités publiques. Dans la foule, beaucoup de jeunes sont inquiets. "Ce qui se passe actuellement dans le pays est angoissant, il va falloir le montrer et se battre", confie une femme.

L'inflation a atteint 287 %

Depuis quatre mois, l'Argentine est dirigée par l'ultralibéral Javier Milei. Le projet du nouveau président argentin est de redresser le pays plongé dans une grave crise économique. Sur un an, l'inflation a atteint 287 %. Les conséquences sont visibles partout : restaurants désertés, magasins fermés ou en liquidation... Les Argentins consomment beaucoup moins qu'avant. Ils sont de plus en plus sceptiques sur leur avenir et sur celui de leur pays.