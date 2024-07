Affaire Jegou-Auradou : les deux joueurs restent en détention, dans l’attente de la décision du procureur

Les joueurs du XV de France Oscar Jegou et Hugo Auradou ont été inculpés vendredi 12 juillet par la justice argentine pour viol aggravé. Ils ont passé une nouvelle nuit en prison.

Durant l’audience d’Oscar Jegou et Hugo Auradou au tribunal de Mendoza (Argentine), vendredi 12 juillet, leur avocat a demandé leur assignation à résidence et leur liberté conditionnelle. "Ils sont évidemment sûrs de leurs déclarations et de leur version. Ils sont calmes parce qu'ils se savent innocents dans cette affaire", a déclaré Me German Hnatow. Les avocats de la plaignante, qui souffre d’un ulcère hémorragique à l’estomac, demandent leur incarcération.

Les deux joueurs risquent entre 8 et 20 ans de prison

Les joueurs du XV de France ont été soumis à des tests ADN dans le cadre d’examens médico-légaux. Leurs avocats travaillent à réunir un maximum de preuves et de témoignages à leur décharge, avant leur prochaine audience dans dix jours. Le procureur rendra sa décision : ils seront soit maintenus dans leur lieu actuel de détention, soit en prison domiciliaire. Ils encourent de huit à 20 ans de prison.