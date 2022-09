Argentine : la vice-présidente Cristina Kirchner sauvée par l'enrayement d'une arme

J. Debraux, C. Cuello, L. Hauville

L'ex-présidente et actuelle vice-présidente argentine a échappé à un attentat par miracle, jeudi 1er septembre. Dans une vidéo qui a fait le tour du monde, on voit un homme pointer une arme à bout portant de son front et appuyer sur la gâchette sans qu'aucune balle ne sorte.