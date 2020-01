Uruguay : ouverture d'une enquête après la diffusion d'une vidéo d'un cochon mort jeté depuis un hélicoptère

Un cochon mort a été lancé depuis un hélicoptère en vol dans la piscine de la villa d'un entrepreneur en Uruguay, avant de finir rôti. La vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux montre un hélicoptère survolant la villa, puis la chute du corps de l'animal dans une petite piscine.

Les faits survenus à José Ignacio –une station balnéaire huppée à 160 km à l'est de Montevideo– font désormais l'objet d'une "enquête" a indiqué à la chaîne Canal 10 la procureure Ana Dean, qui a recueilli le témoignage du propriétaire de la maison, un homme d'affaires argentin.

@PETAUK It happened in Uruguay. Here some of the rich are dedicated to throwing pigs from a helicopter. The person in charge is Argentine. He owns several prestigious clothing brands. His name is Federico Alvarez #EtiquetaNegra pic.twitter.com/3mz6BNKfLF