Uruguay : le candidat d'opposition de gauche remporte l'élection présidentielle

C'est une victoire qui marque le retour au pouvoir de la gauche en Uruguay. Le candidat d'opposition Yamandu Orsi a remporté, dimanche 24 novembre, l'élection présidentielle. Selon les résultats officiels définitifs, ce candidat de la coalition de gauche Frente Amplio s'est imposé avec 49,8% des voix contre 45,9% pour son adversaire de droite Alvaro Delgado, homme du président sortant Luis Lacalle Pou, au pouvoir depuis 2020. Ce dernier a rapidement concédé sa défaite.

"Je serai le président qui appellera encore et encore au dialogue national pour trouver les meilleures solutions, bien sûr en suivant notre vision, mais aussi en écoutant très attentivement ce que les autres nous disent", a promis le président élu. A 89 ans et en dépit d'une santé déclinante, l'emblématique ex-président José "Pepe" Mujica n'a pas ménagé sa peine pour mettre sa grande popularité au service de son poulain, un ancien professeur d'histoire de 57 ans issu comme lui d'un milieu rural modeste.

Des klaxons et des cris de joie ont résonné dimanche soir dans la capitale Montevideo et des milliers de personnes sont descendues dans les rues pour célébrer la victoire de Yamandu Orsi. Son élection marque le retour de la gauche au pouvoir après une précédente séquence de quinze ans sous Tabaré Vazquez (2005-2010 et 2015-2020) et José "Pepe" Mujica (2010-2015). Yamandu Orsi prendra ses fonctions le 1er mars.