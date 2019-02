Une tortue géante d'une espèce que l'on pensait disparue depuis un siècle découverte aux Galapagos

On pensait son espèce éteinte depuis plus d'un siècle. Mais un spécimen vivant de Chelonoidis Phantasticus, une espèce de tortue géante, a été découvert dans l'archipel des Galapagos, a annoncé mardi 19 février le ministre équatorien de l'Environnement, Marcelo Mata.

Il s'agit d'une femelle adulte, qui a été trouvée sur l'île de Fernandina pendant une expédition organisée par le Parc national des Galapagos et l'organisation environnementale américaine Galapagos Conservancy, a expliqué le ministre.

La tortue géante Chelonoidis Phantasticus est endémique de Fernandina, une île qui est inhabitée. On la pensait éteinte "depuis plus de 100 ans", a expliqué Marcelo Mata. Sur Twitter, plusieurs scientifiques ont précisé que le dernier spécimen de l'espèce, et le seul jamais retrouvé, l'avait été en 1906.

Chelonoidis phantasticus, last seen and collected by Rollo Beck on Fernandina island in 1906, only specimen deposited @calacademy (from @MattJamesSSU ‘s #collectingevolution), 113 years later a female has been found roaming this island again! Incredible work @parquegalapagos https://t.co/jeQ0KXeDvi