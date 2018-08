Une policière argentine allaite un enfant affamé dans un hôpital et émeut les internautes

Pour saluer son geste, un des collègues de Celeste Ayala a posté une photo devenue virale.

"Je veux rendre public ce grand geste d'amour que tu as fait aujourd'hui pour ce petit bébé" : un policier de la ville de Berisson, en Argentine, a rendu hommage par ces mots à sa collègue Celeste Ayala, qui a donné le sein à un bébé affamé et en pleurs dans un hôpital, mardi 14 août. L'agent a photographié la scène et posté l'image sur Facebook, où elle a été likée plus de 123 000 fois en deux jours.

Un enfant séparé de sa mère

"Sans le connaître, tu n'as pas hésité et, pendant un moment, tu as fait comme si tu étais sa mère, sans te soucier de la crasse et de l'odeur", salue le texte du policier. La jeune femme a également été félicitée par les pompiers volontaires de la ville, à laquelle elle appartient.

Selon le quotidien La Nación, Celeste Ayala effectuait une ronde dans un hôpital pour enfants quand elle a entendu les pleurs de ce bébé, et a demandé l'autorisation de l'allaiter. Le journal affirme qu'il s'agit du plus jeune d'une fratrie de six enfants qui avaient été retirés à leur mère par la justice, et qu'il était hospitalisé en état de malnutrition. L'édition espagnole du HuffPost parle, elle, d'un enfant abandonné, ce qui expliquerait la saleté à laquelle fait référence le message Facebook du collègue de la jeune femme.