Tiphaine Véron : la famille toujours à la recherche de la jeune femme disparue au Japon

Le 29 juillet 2018, la Française Tiphaine Véron disparaissait à 150 km de Tokyo (Japon). Depuis, aucune trace d'elle et difficile de dire si elle est toujours en vie. Il y a quelques jours, la famille de la jeune femme a enfin reçu le dossier de l'enquête des mains de la justice nippone. "On réalise avec encore plus de force qu'il y a de grosses lacunes, déplore Sybille Véron, sa soeur. En fait, l'enquête elle n’a pas vraiment commencé". Sa famille en est persuadée : Tiphaine Véron est peut-être encore en vie.

Financer de nouvelles recherches

"Moi je refuse de faire mon deuil tant qu'on ne l’aura pas retrouvé, souffle son frère, Damien Véron. J'espère qu'elle est en vie quelque part et qu'elle ne souffre pas". Alors, pour continuer de faire vivre leur espoir, ils ont créé une association afin de financer de nouvelles recherches. Leur but est de pouvoir repartir au Japon dans les prochaines semaines.

