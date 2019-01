Vandalisme, toilettes qui débordent... L'un des plus célèbres parcs naturels américains livré au chaos durant le "shutdown"

Poubelles débordantes, toilettes pleines, arbres vandalisés et rallyes improvisés dans des zones à l'équilibre très fragile... La paralysie partielle des administrations fédérales (le "shutdown") a privé le parc naturel Joshua Tree, le plus célèbre de l'Ouest américain, de la grande majorité de son personnel. Mais contrairement à d'autres sites dans le pays, le parc californien est resté ouvert.

En conséquence, les visiteurs avides de grands espaces gratuits (l'accès au parc est d'ordinaire strictement contrôlé et payant) se sont précipités pour le visiter. Et cette fréquentation sauvage a été lourde de conséquences : "Il y a eu des incidents, avec des nouvelles routes tracées par des automobilistes, et la destruction d'arbres", a déploré mardi le parc dans un communiqué. Bénévoles et membres de la petite communauté vivant du tourisme dans le parc ont même du s'organiser pour y maintenir les services de base.

During the shutdown, with Joshua Tree National Park open but no staff on duty, visitors cut down Joshua trees so they could drive into sensitive areas where vehicles are banned.



