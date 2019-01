Etats-Unis : solidarité face au shutdown

Aux États-Unis, la journée du souvenir de Martin Luther King est consacrée à l'entraide et à la solidarité envers les plus démunis. Mais cette année, les bénéficiaires ont un profil inhabituel. L'Amérique vit le shutdown le plus long de son histoire. Aujourd'hui, ce sont les fonctionnaires privés de salaire qui reçoivent des repas gratuits. Nate MOOK, Directeur de World Central Kitchen, témoigne : « Habituellement, on intervient après des catastrophes naturelles, des ouragans, des tremblements de terre ou des incendies massifs. Cette fois, c'est un genre de désastre très différent. » Nate et son équipe peuvent servir jusqu'à 1000 repas par jour. Laura Fleischer, fonctionnaire, se nourrit depuis 15 jours, grâce aux aides et à la solidarité. Aujourd’hui, elle dédie sa journée à aider les autres, comme l’explique Laura Fleischer : « C'est assez bouleversant de se retrouver dans la fil,ici. Je n'imaginais pas que ça pourrait m'arriver. Pas ici, pas en Amérique ! » Ce mardi, 800 000 fonctionnaires se préparent à entrer dans un deuxième mois de shutdown.

