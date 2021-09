Séisme en Haïti : l'Unicef demande une aide de 73,3 millions de dollars pour 260 000 enfants

Appel aux dons. Le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) a lancé mardi 14 septembre une campagne de solidarité afin de récolter 73,3 millions de dollars pour venir en aide aux enfants après le séisme qui a frappé Haïti le 14 août et tué 2 200 personnes. Ces fonds seront destinés à "une aide d'urgence pour les six prochains mois en matière de santé, d'éducation, de fourniture d'eau potable, nourriture et pour la protection de l'enfance, y compris la violence de genre", a déclaré dans un communiqué le bureau de l'Unicef pour l'Amérique latine et les Caraïbes, basé à Panama.

Un mois après le tremblement de terre, 650 000 personnes, dont 260 000 enfants et adolescents, ont besoin d'une "aide humanitaire d'urgence", a souligné Jean Gough, la directrice régionale de l'organisation onusienne. "Beaucoup (d'enfants) ont été blessés et ont vu s'effondrer leurs communautés, leurs foyers, leurs écoles et les installations de santé", a-t-elle ajouté. Les enfants qui ont survécu "sont à présent sous la menace de maladies qui ne peuvent être évitées que s'ils ont accès à de l'eau potable et aux services de santé de base", s'est alarmée la directrice régionale.