Présidentielle au Chili : deux candidats sont favoris pour le second tour dans un pays divisé

La campagne présidentielle s’est achevée jeudi 18 novembre au Chili. Les électeurs voteront dimanche pour le premier tour d’une élection très indécise. Face à une droite regroupée dans les quartiers chics de la capitale autour du candidat ultra-conservateur José Antonio Kast. Le candidat de la large coalition de gauche Gabriel Boric a opté pour une campagne de terrain jusqu’à la dernière minute.

Il y a dix ans tout juste, Gabriel Boric sonnait l’une des trois révoltes étudiantes qui amènent aujourd’hui le Chili à s’interroger sur ses politiques sociales. "Nous sommes nés des mobilisations et nous luttons pour changer les choses", lance Gabriel Boric. Le voilà désormais candidat à la présidence, à 35 ans, l’avant-bras tatoué, le poing levé et la barbe taillée.

"Nous ce que l’on veut, c’est former un gouvernement d’espoir de changement et de transformation populaire.” Gabriel Boric, candidat à la présidence du Chili

Plusieurs milliers d’habitants de Lo Espejo, une commune défavorisée, sont aujourd’hui contraint de passer par la soupe populaire chaque jour. La pandémie n’a rien arrangé et la seule solution jusqu’ici c’est l’entraide. “C’est un secteur abandonné complètement délaissé par l’État, indique Javiera Reyes qui a été élue maire de cette commune il y a quatre mois. Un quartier qui a mauvaise réputation à cause notamment du trafic de drogue.”

Un partisan de Gabriel Boric dans un quartier populaire de Santiago du Chili. (GILLES GALLINARO / RADIO FRANCE)

Pour elle, l’homme de la situation ne peut être que Gabriel Boric, candidat d’une coalition de gauche, menacé dans les sondages, par José Antonio Kast porté lui par les partisans d’extrême droite. “C’est partout pareil en France vous l’avez vécu avec Marine Le Pen. On doit lutter contre ça avec détermination et conviction", explique Gabriel Boric.

Discours pro-Pinochet

Chez les partisans de Kast, le discours est clairement décomplexé. Leur candidat est le gardien du Temple, de la dictature du Général Pinochet. “Je peux comprendre pourquoi mes grands-parents ont participé au coup d’État, explique Consuela. Je soutiens tout ce que Pinochet a pu faire et je crois que le Chili a besoin aujourd’hui d’une main de fer parce que nous sommes sur le point de perdre notre liberté.”

Plusieurs milliers de personnes rassemblées au dernier meeting de José Antonio Kast à Santiago du Chili. (GILLES GALLINARO / RADIO FRANCE)

Kast semble très serein à la tribune, entouré de sa femme et de ses neuf enfants. Il défend les valeurs traditionnelles et rend hommage aux carabiniers chiliens blessés dans les manifestations de 2019 : “Des applaudissements pour nos carabiniers, nos policiers, nos gendarmes, nos forces armées qui se sont tant livrés pour que le Chili reste un pays libre, parce que le Chili est, et restera, un pays libre.” Vingt-trois morts et près de 8 000 blessés, c’est le bilan de la révolte d’il y a deux ans. Les ultra-conservateurs chiliens considèrent que c’est le prix à payer pour vivre dans un pays libre…